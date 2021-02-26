По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

В России много мусорных свалок, срок эксплуатации которых закончился или подходит к концу. На их рекультивацию нужны значительные средства. Собрать их планируется с населения. По оценке Минприроды, для этого придется прибавить к счетам граждан за оплату услуг ЖКХ еще около 32 рублей в год.

По словам директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова, представившего данный план коллегам на заседании 25 февраля, такое повышение тарифа не станет "критичным" для россиян, передает РБК. Деньги будут аккумулироваться на специальных счетах, которыми владельцы мусорных полигонов смогут воспользоваться, когда придет время для рекультивации.

Федеральная антимонопольная служба против такой статьи расходов, возложенной на население, не возражает. Свою оценку данного предложения должны еще дать другие ведомства.

Сейчас рекультивация мусорных полигонов оплачивается из бюджета. При этом граждане платят за вывоз твердых бытовых отходов в среднем по 1080 руб. в год.

С 1 января 2021 г. в России были повышены цены на ЖКУ.По оценке международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, рост коммунальных тарифов стал рекордным.

Напомним, с 2021 г. россиянам запрещено жечь мусор во дворе собственных частных домов и на дачных участках.