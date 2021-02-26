Этот способ потребует большего количества грунта

Весна еще не наступила, но садоводы уже готовятся к дачному сезону. Чтобы получить ранний урожай томатов, сеять рассаду нужно сейчас, причем особым способом. Так помидоры созреют уже к концу мая.

Как вырастить рассаду в бутылке

Зачастую огородники выращивают рассаду в пластиковых горшочках, а уже затем пересаживают растения в теплицу. Этот способ потребует чуть больших усилий и большего объема грунта, однако богатый урожай этого стоит.

Сажать помидоры нужно прямо в пластиковой бутылке, однако сперва ее необходимо подготовить. Для этого делаем множество отверстий по бокам и на дне близко друг к другу так, чтобы впоследствии через них могли прорасти корни. Бутылку оборачиваем пищевой пленкой, а затем насыпаем внутрь грунт.

Как правильно сажать томаты в бутылке

Когда придет время высаживать помидоры на грядку, пленку можно убрать. Растение засыпаем землей вместе с бутылкой – у корней будет свободный доступ к воде и питательным веществам, поэтому убирать ее не нужно.

В южных регионах томаты можно сажать поглубже в землю, а вот жителям более холодного климата огородники советуют закапывать бутылку с семенами горизонтально и чаще поливать растения.

При раннем посеве семян важно соблюдать несколько правил, чтобы ростки были здоровыми и крепкими, ведь именно от них зависит качество урожая. Так, стоит избегать переливов и слишком низкой температуры в комнате. Землю лучше покупать в магазине, а взятую на улице – тщательно обработать от вредителей.

Также выращивать рассаду можно и вовсе без грунта.