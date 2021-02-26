Россиянам пообещали сдержать цены на подсолнечное масло до августа

Производители могут сократить затраты на сырье

Производители подсолнечного масла пообещали сдержать стоимость продукта до августа текущего года в рамках 95 рублей за 1 литр. Закупочная цена для ритейлеров составит именно такой сумму.

В качестве альтернативы рассматривается вариант о введении экспортной пошлины на подсолнечное масло. Однако в таком случает производитель теряет весьма большую сумму. Вероятнее всего, Масложировой союз рассмотрит вариант о пересмотре стоимости продукта в сентябре 2021 года, передают "Известия".

По мнению производителей, предстоящий сезон должен дать хороший урожай подсолнечника, что позволит сэкономить средства на сырье. В итоге литр должен снизиться до 80 рублей.

Егор МАЛКОВ

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