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Производители подсолнечного масла пообещали сдержать стоимость продукта до августа текущего года в рамках 95 рублей за 1 литр. Закупочная цена для ритейлеров составит именно такой сумму.
В качестве альтернативы рассматривается вариант о введении экспортной пошлины на подсолнечное масло. Однако в таком случает производитель теряет весьма большую сумму. Вероятнее всего, Масложировой союз рассмотрит вариант о пересмотре стоимости продукта в сентябре 2021 года, передают "Известия".
По мнению производителей, предстоящий сезон должен дать хороший урожай подсолнечника, что позволит сэкономить средства на сырье. В итоге литр должен снизиться до 80 рублей.
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