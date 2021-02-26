Весенний сезон в стране начнется с погодных аномалий

Первый день весны в России должен начаться с геомагнитной бури. По данным российской Лаборатории рентгеновской астрономии солнца (ФИАН), колебания будут слабыми.

До этого в Центре прогнозирования при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований сообщалось, что в конце февраля, в ходе проведенного исследования, специалисты выявили на Солнце несколько крупных пятен, впоследствии переместившихся в геоэффективную зону.

В указанном регионе произошли выбросы корональной массы, провоцирующей возникновение геомагнитных бурь. Специалисты утверждают, что, с большой долей вероятности, курсом их направления окажется земля. По одной из версий, вероятность вспышки на нашей планете составит примерно 40%.

Главный научный сотрудник астрономической обсерватории в Пулково Георгий Гончаров пояснил, что ожидаемое возмущение магнитного поля уровня Kp=5 является вполне обыденной ситуацией для астрономов. То есть поводов для беспокойства у жителей России и населения земного шара в целом нет. При показателях от 8 стоит уже задуматься о принятии мер.

Тем не менее, успокаивающе заметил специалист, в настоящее время для земного климата характерна минимализация солнечной активности, что, в свою очередь, означает, что поводов для сильных магнитных бурь не предвидится еще примерно пять лет, о чем эксперт заявил в интервью Ura.ru.

Ранее сообщалось, что россиян ожидает в середине февраля очередная геомагнитная буря, за которой должна последовать еще одна. Специалисты рассказали о том, какие меры необходимо принять для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние бурь на состояние организма.