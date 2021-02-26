Президент Киргизии рассказал о подарке для Путина

Президент Киргизии рассказал о подарке для Путина
Садыр Жапаров и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик привез российскому лидеру меч

На этой неделе состоялся первый международный визит Садыра Жапарова после вступления в должность президента Киргизии. Глава Республики пробыл в России два дня, в течение которых в том числе встретился и с Владимиром Путиным. Как прошли переговоры политиков, рассказал сам Жапаров.

В Россию президент Киргизии приехал не с пустыми руками: по традиции, он преподнес своему коллеге подарок. Жапаров вручил Путину красивый меч, сделанный местными мастерами, поведал он.

Переговоры лидеров стран длились дольше запланированного, и за это время политики успели многое обсудить. По словам главы Киргизии, речь шла об экономическом и военном сотрудничестве. Также российская сторона пообещала дополнительные поставки вакцины от коронавируса.

Не обошлось и без разговоров о трудовой миграции. Жапаров отметил, что только по официальным данным в России находится более 800 тыс. граждан Кыргызстана. Президент попросил российского лидера включить трудящихся в программу вакцинации или предоставить им возможность делать прививку платно.

Кроме того, политики обсудили облегчение въезда жителей Киргизии в России и налаживание транспортного сообщения между странами в целом. Этим Жапаров поделился в интервью "Российской газете".

В ходе встречи киргизский лидер также пригласил своего коллегу посетить Республику с официальным визитом в любое удобное время. Путин ответил словами благодарности, пишет РИА "Новости".

Напомним, что Садыр Жапаров победил на президентских выборах в январе этого года. Политика поддержали более 79% избирателей.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость152295
Пожаловаться Ответить
Мечи в Японии делают или где там еще, ну вот ни как не в Киргизии. Коня бы подарил, племенного скакуна. Опять же, есть скакуны, целая окраина.
1
новости партнеров
По теме

Байден пустил первую кровь: подробности удара США по Сирии

Администрация нового президента сделала первый шаг в установлении "дипломатических отношений" на Ближнем Востоке

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей