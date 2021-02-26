Политик привез российскому лидеру меч

На этой неделе состоялся первый международный визит Садыра Жапарова после вступления в должность президента Киргизии. Глава Республики пробыл в России два дня, в течение которых в том числе встретился и с Владимиром Путиным. Как прошли переговоры политиков, рассказал сам Жапаров.

В Россию президент Киргизии приехал не с пустыми руками: по традиции, он преподнес своему коллеге подарок. Жапаров вручил Путину красивый меч, сделанный местными мастерами, поведал он.

Переговоры лидеров стран длились дольше запланированного, и за это время политики успели многое обсудить. По словам главы Киргизии, речь шла об экономическом и военном сотрудничестве. Также российская сторона пообещала дополнительные поставки вакцины от коронавируса.

Не обошлось и без разговоров о трудовой миграции. Жапаров отметил, что только по официальным данным в России находится более 800 тыс. граждан Кыргызстана. Президент попросил российского лидера включить трудящихся в программу вакцинации или предоставить им возможность делать прививку платно.

Кроме того, политики обсудили облегчение въезда жителей Киргизии в России и налаживание транспортного сообщения между странами в целом. Этим Жапаров поделился в интервью "Российской газете".

В ходе встречи киргизский лидер также пригласил своего коллегу посетить Республику с официальным визитом в любое удобное время. Путин ответил словами благодарности, пишет РИА "Новости".

Напомним, что Садыр Жапаров победил на президентских выборах в январе этого года. Политика поддержали более 79% избирателей.