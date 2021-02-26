В Москве появятся восемь новых промышленных предприятий

В Москве появятся восемь новых промышленных предприятий
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Создание новых производств создаст более 23 тысяч новых рабочих мест

В прошлом году почти 16 гектаров земли были выделены инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты. Еще один инвестор получил землю под проект в этом году. 

На выделенной городской земле, которая была передана в аренду на 6 лет, планируется открыть восемь промышленных предприятий, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. 

"В эти проекты планируется инвестировать более 27 миллиардов рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест", 

– подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

Всего масштабные инвестиционные проекты, которые реализуются в столице с 2016 года, создадут более 23 тысяч новых рабочих мест, а общий объем инвестиций должен превысить 80 миллиардов рублей.

Город выделил землю в том числе под производство по изготовлению хлебобулочных изделий и на строительство обувной фабрики, уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. 

Передача земли без торгов считает одной из эффективных мер поддержки, которую предоставляю власти Москвы. Инвестор получает землю в аренду по минимальной цене, создавая взаимен производство, которое играет важное экономическое значение для столицы. 

"Город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", 

– объяснил Александр Прохоров.

Юлия МИХАЙЛОВА

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