У жены Навального нашли второе гражданство

Документ она получила несколько лет назад

Журналисты выяснили, что у Юлии Навальной есть второе гражданство. Помимо российского паспорта, жена оппозиционера имеет и немецкое удостоверение. 

О том, что у Навальной есть документы гражданки Германии сообщил Артемий Лебедев. Пока подтверждений их подлинности нет. 

По некоторым данным, ID-карточку выдали в ноябре 2019 года. Ее срок истекает в 2029 году. Этот документ подтверждает наличие у жены Алексея Навального гражданства ФРГ. 

В начале февраля Юлия Навальная, несмотря на закрытые из-за пандемии границы, прилетела в Германию с частным визитом. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Байден пустил первую кровь: подробности удара США по Сирии

Администрация нового президента сделала первый шаг в установлении "дипломатических отношений" на Ближнем Востоке

Деньги на ликвидацию мусорных свалок планируют собрать с россиян

По мнению чиновников, небольшая прибавка к счетам за коммуналку не разорит население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей