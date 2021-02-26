Документ она получила несколько лет назад

Журналисты выяснили, что у Юлии Навальной есть второе гражданство. Помимо российского паспорта, жена оппозиционера имеет и немецкое удостоверение.

О том, что у Навальной есть документы гражданки Германии сообщил Артемий Лебедев. Пока подтверждений их подлинности нет.

По некоторым данным, ID-карточку выдали в ноябре 2019 года. Ее срок истекает в 2029 году. Этот документ подтверждает наличие у жены Алексея Навального гражданства ФРГ.

В начале февраля Юлия Навальная, несмотря на закрытые из-за пандемии границы, прилетела в Германию с частным визитом.