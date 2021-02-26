Этого требует дырявый бюджет

В нашей стране очень скоро введут очередные налоги. Об этом предупредили россиян экономисты.

Причина кроется в недостатке средств. Вероятность новых сборов сильнее, когда в бюджете образуется дефицит, пояснил специалист Валерий Миронов.

За что придется платить, пока не известно, и точные суммы не указаны. Может, это будут налоги "на богатых" и наследство, как в США. Или поднимут ставки подоходного налога, который и так не мал, но заметно ниже, чем в других странах.

Наверное, будут дотягивать до скандинавских показателей. По высокой предельной ставке, предположил эксперт.

Власти России стремятся не новые налоги вводить, а ставки повышать, поделился мнением экономист – Андрей Нечаев. И назвал увеличение суммы сборов в нашей стране "трендом последних лет".

Реальны и другие финансовые сборы, добавил аналитик. Один из таких уже действует – взносы на капремонт, напомнил он в комментарии URA.RU.

Накануне сообщалось о возможности пересмотра Налогового кодекса России. Жителей страны хотят заставить больше платить за выбросы парниковых газов.

Ранее сообщалось, что пожилые граждане РФ могут остаться без пенсий уже через девять лет. Это произойдет из-за нехватки денег в казне.