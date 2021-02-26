Регулятор прокомментировал предложение, поступившее от Минприроды

Федеральная антимонопольная служба не получала от Министерства природы предложений, нацеленных на изменение ценовых тарифов на вывоз мусора. Представители ФАС отметили, что служба не допустит подорожания установленных цен для населения.

В официальном заявлении ФАС также отмечается, что в конце прошлого года власти приняли решение об установлении тарифов на основании стратегии развития социальной и экономической отраслей страны в период до 2024 года.

До этого Минприроды выступило за ликвидацию переполненных свалок за счет средств населения.