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Федеральная антимонопольная служба не получала от Министерства природы предложений, нацеленных на изменение ценовых тарифов на вывоз мусора. Представители ФАС отметили, что служба не допустит подорожания установленных цен для населения.
В официальном заявлении ФАС также отмечается, что в конце прошлого года власти приняли решение об установлении тарифов на основании стратегии развития социальной и экономической отраслей страны в период до 2024 года.
До этого Минприроды выступило за ликвидацию переполненных свалок за счет средств населения.
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