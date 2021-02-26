Лунный календарь подскажет, в какие дни можно экспериментировать

Порой девушкам бывает очень непросто решится на эксперименты с прической. Постоянно кажется, что обязательно остригут лишнего, а может мастер попадется неопытный. В том случае, если хотите, чтобы перемены были к лучшему, тогда можно обратиться за помощью к звездам, которые подскажут, в какие дни красить и стричь шевелюру.

Когда не следует стричь волосы



Точно не нужно планировать поход в салон 12, 13, 29 марта. Это может быть чревато проблемами с кожей головы. Также волосы будут очень медленно отрастать, а при окрашивании краска может лечь пятнами. Также стрижка 13 марта может стать причиной неудач в жизни и привести к ухудшению здоровья.

Когда лучше не ходить для стрижки в салон



Нежелательно ходить к парикмахеру 1, 3, 14, 15, 16, 22, 30, 31 марта, потому что результат может оказаться не таким, как вы ожидали. Если отстричь волосы в эти дни, то можно навлечь на себя беду: депрессию, апатию, измены. Также возможности трудности на работе. А вот 15-16 марта подходят для стрижки, однако в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Когда можно стричься в марте



Нейтральные дни для стрижек – 2, 7, 8, 9, 10, 28 марта. Если решите обновить прическу в эти дни, то все пройдет гладко, однако сильных перемен ждать не стоит. 2, 7-10 марта можно смело идти в салон, потому что при убывающей Луне успешно проходят эксперименты с длиной и цветом. 28 марта – подходящий день для кардинальных перемен.

Хорошие даты для стрижки



Неплохие дни для экспериментов с волосами - 4, 5, 11, 18, 19, 21, 23, 25. Изменения в прическе скажутся не только на вашем внешнем виде, но и принесут удачу в дом. Если вдруг не хотите набрать лишние килограммы, тогда лучше не планировать поход в салон на 5 марта. А вот стрижка 11 марта сулит изменения к лучшему в личной жизни. 18-19, 25 марта нужно быть осторожнее, потому что можно простыть.

Самые благоприятные дни для стрижки



Лучше всего пойти стричься 6, 17, 20, 24, 26, 27 марта, потому что в эти дни стрижка волос наилучшим образом повлияет на внешний облик, повысит материальное благополучие. Также волосы станут здоровее и быстро отрастут. Не бойтесь менять имидж, потому что перемены будут к лучшему.

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