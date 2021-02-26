Более 10 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"

Этап регистрации продлится до 5 марта включительно

В конце января в России стартовала регистрация на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций". За пять недель свое желание принять в нем участие изъявили более 10 тысяч человек.

Примечательно, что конкурс проводится АНО "Диалог" при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей".

По словам заместителя генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлии Аблец, в последнее время от потенциальных участников часто поступают просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий.

В конечном итоге организаторы конкурса решили пойти навстречу участникам.

"Изначально мы не планировали таких мер, но в связи с тем, что из-за праздничных дней рабочая неделя была короткой <...>, мы приняли решение уточнить правила и продлить этот этап до 5 марта включительно", - отметила Юлия.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что в конкурсе принимают участие представители всех регионов России. Наибольшее число заявок отправлено из Москвы – 12,87% всех регистраций.

Член Экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил, какие условия необходимо выполнить, чтобы стать участником. Так, нужно записать видеоинтервью с рассказом о себе, а также презентовать собственный реализованный проект. Безручко добавил, что каждый участник может внести изменения в свои задания до 12 дня 9 марта.

Напомним, подать заявку нужно на сайте лидерыинтернета.рф. Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане РФ, которые имеют среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы.

Что касается приза, то победители получат возможность устроиться на работу в структуре АНО "Диалог", различных пресс-службах региональных органов исполнительной власти и компаниях-партнерах, а также смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны. Кроме того, некоторые станут участниками образовательной программы, нацеленной на развитие управленческих и цифровых компетенций.