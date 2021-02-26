Глава профильного министерства был не в восторге от инициативы подчиненного

Предложение рекультивировать полигоны с отходами за счет жителей России вызвало широкий резонанс в обществе. Глава Минприроды поспешил отвергнуть данную инициативу и даже обозвал автора этой идеи "дураком".



Александр Козлов сообщил, что о предложении одного из сотрудников возглавляемого им министерства он узнал из прессы. Озвученный способ решения проблемы мусорных полигонов весьма удивил главу профильного министерства. Козлов заверил, что ведомство придерживается иной точки зрения.

"Дурак. Мы не поддерживаем эту позицию", – объявил министр.

Руководитель Минприроды подчеркнул, что в данный момент эксперты кабинета министров, наоборот, работают над тем, чтобы снизить денежную нагрузку на жителей России. В частности, удешевление тарифов можно добиться за счет снижения расходов на утилизацию мусора. Видеокомментарий Козлова был опубликован в телеграм-канале Минприроды.

Напомним, со скандальным предложением выступил начальник департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. По его словам, рекультивация мусорных свалок обойдется россиянам всего в 32 рубля в год.