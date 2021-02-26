Россияне поспорили о жизни в СССР из-за фото советской квартиры

Россияне поспорили о жизни в СССР из-за фото советской квартиры
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Интернет-пользователи нашли одну несостыковку

Несколько дней назад в Твиттер-аккаунте "Жизнь в СССР" появился снимок советской гостиной. Фотография вызвала бурные обсуждения в соцсети.

В кадре запечатлен небольшой тканевый диван, расположенный рядом с напольным торшером. На стене можно увидеть ковер с изображенной на нем картиной "Утро в сосновом бору". По правую сторону находится деревянный шкаф с зеркалом, а по левую – советские утюги и другие предметы быта.

"Советские люди жили скромно, но достойно!" – подписал снимок владелец аккаунта.

Пользователи Сети тут же принялись делиться своим мнением в комментариях. Многие поставили под сомнение утверждение, что советским гражданам жилось хорошо.

"Бедно и несвободно. По сравнению с Европой и Штатами. За очередные не имеющие аналогов ракеты с населения снимали последние штаны. Все за них решала партия и государство. Отношение как к несовершеннолетним", - высказался один из подписчиков.

Другой напомнил, что граждан СССР буквально заставляли работать на полях. В противном случае им грозило заключение под стражу. Также в качестве контраргументов привели факты про талоны на продукты, очереди за хлебом и другие реалии того времени.

Однако нашлись и те, кому жизнь в Советском Союзе казалась достойной.

Некоторые обратили внимание на одну несостыковку – на фото изображена современный радиатор.

"Где вы видели в советских квартирах такие радиаторы?" – поинтересовался комментатор.

Позже выяснилось, что снимок был сделан в музее "Назад в СССР", находящемся в подмосковном городе Звенигород.

Анастасия ГОРЮНОВА

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