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По данным на утро 26 февраля, за прошедшие сутки в Московской области больше всего инфицированных COVID-19 выявлено в Балашихе, Красногорске и Раменском округе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Балашихе заболели 50 человек, в Красногорске – 38, в Раменском округе - 31. Далее следуют Люберцы с 27 новыми случаями подхвативших коронавирус, Дмитров и Щелково – по 25, Подольск – 23, Мытищи – 22.
В Реутове 19 заболевших, в Королеве и Чехове – по 17, в Лобне - 13, в Орехово-Зуево, Пушкино и Химках – по 12, в Одинцово и Ступино – по 11.
Всего за сутки в области опасный вирус подхватили 502 человека.
Ранее в пятницу стало известно, что за последние сутки
в России диагноз "COVID-19"
поставили 11 086 жителям страны, в том числе в Москве –
1 366.
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