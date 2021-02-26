Лидером антирейтинга стала Балашиха

По данным на утро 26 февраля, за прошедшие сутки в Московской области больше всего инфицированных COVID-19 выявлено в Балашихе, Красногорске и Раменском округе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Балашихе заболели 50 человек, в Красногорске – 38, в Раменском округе - 31. Далее следуют Люберцы с 27 новыми случаями подхвативших коронавирус, Дмитров и Щелково – по 25, Подольск – 23, Мытищи – 22.

В Реутове 19 заболевших, в Королеве и Чехове – по 17, в Лобне - 13, в Орехово-Зуево, Пушкино и Химках – по 12, в Одинцово и Ступино – по 11.

Всего за сутки в области опасный вирус подхватили 502 человека.

Ранее в пятницу стало известно, что за последние сутки в России диагноз "COVID-19" поставили 11 086 жителям страны, в том числе в Москве – 1 366.

