Елена без возражений платит деньги "оккупантам"

Лидер Украины Владимир Зеленский и его супруга, судя по всему, заранее подумали о том, что им может понадобиться политическое убежище в России.



Глава полуострова Сергей Аксенов раскрыл подробности о недвижимости жены Зеленского в Крыму. Неудобная правда заключается в том, что коммуналка за квартиру оплачивается регулярно, никаких долгов нет. То есть выплата денег так называемым оккупантам первую леди Незалежной не смущает.

"..ну держит (квартиру. – Прим. Ред.) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас",

– заявил Аксенов в эфире "России 24" (цитата по РИА Новости).

О том, что у четы Зеленских есть в Крыму квартира, стало известно во время президентских выборов в Незалежной в 2019 году. Супруга президента Украины приобрела ее до присоединения полуострова к нашей стране. И отказываться от нее не стала. Апартаменты находятся в Ялтинском регионе, в поселке Ливадия.

Накануне Зеленский высказался о возвращении Крыма в состав РФ, назвав полуостров сердцем Незалежной, которое вырвали. Аксенов ответил на слова украинского лидера, назвав их демагогией. Глава полуострова напомнил о ситуации в Донбассе, за который у политика почему-то не болит сердце.