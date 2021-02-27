В Крыму раскрыли неудобную правду о жене Зеленского

В Крыму раскрыли неудобную правду о жене Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Елена без возражений платит деньги "оккупантам"

Лидер Украины Владимир Зеленский и его супруга, судя по всему, заранее подумали о том, что им может понадобиться политическое убежище в России.

Глава полуострова Сергей Аксенов раскрыл подробности о недвижимости жены Зеленского в Крыму. Неудобная правда заключается в том, что коммуналка за квартиру оплачивается регулярно, никаких долгов нет. То есть выплата денег так называемым оккупантам первую леди Незалежной не смущает.

"..ну держит (квартиру. – Прим. Ред.) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас",

заявил Аксенов в эфире "России 24" (цитата по РИА Новости).

О том, что у четы Зеленских есть в Крыму квартира, стало известно во время президентских выборов в Незалежной в 2019 году. Супруга президента Украины приобрела ее до присоединения полуострова к нашей стране. И отказываться от нее не стала. Апартаменты находятся в Ялтинском регионе, в поселке Ливадия.

Накануне Зеленский высказался о возвращении Крыма в состав РФ, назвав полуостров сердцем Незалежной, которое вырвали. Аксенов ответил на слова украинского лидера, назвав их демагогией. Глава полуострова напомнил о ситуации в Донбассе, за который у политика почему-то не болит сердце.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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"Патриоты" России
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В США раскрыли сногшибательну правду о высокопоставленных чиновниках России. Украденные деньги из бюджета страны и спрятанные в офшорах станут доступными для ознакомления всем россиянам. Дворцы, жены, любовницы, подарки, собачки все это есть в досье о "патриотах" России. Путину и его окружению интересно будет наблюдать реакцию российской общественности. Фонд по борьбе с коррупцией в России Алексея Навального продолжает свою работу. "Дворцы Геленджика - народу!". "Газ, нефть - народу России". "Путин - вор!"
Гость151174
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Вот она самая хитрая хитрость Зеленского.
Гость152718
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а про дачу плешивого вовы в испании не пишут ?
про квартиру его соски кабаевой в лондоне - не пишут ?
проститутки русские, тьфу на вас сто раз.
Антимайдан
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Жаба душит г-жу Зеленскую, квртирка в рссийском Крыму ей дороже всей сраной Украины !!!
Гость152577
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Зеленский ведь актёр. Он обещал вернуть Крым в состав Украины вот и держал слова подписав указ "о возвращение Крыма в состав Украины".
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