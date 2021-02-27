Из-за коронавируса: правительство упростило сдачу ГИА в 2021 году

Подобные меры необходимы для того, чтобы минимизировать риски распространения заразы

Михаил Мишустин упростил правила сдачи государственной итоговой аттестации в 2021 году. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства.

Отмечается, что подобное решение связано с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране.

Так, в этом году девятиклассники будут освобождены от сдачи предметов по выбору. Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, необходимо пройти государственную итоговую аттестацию только по двум основным предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, не нужно будет сдавать ЕГЭ. Получить аттестат о среднем общем образовании можно после успешной сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Если одиннадцатиклассник собирается учиться в университете, то его ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Чтобы получить аттестат об окончании школы, достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку.

Выпускники 11-х классов с инвалидностью смогут получить аттестат после сдачи ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку. 

Ранее появилась информация о том, что школьники получат дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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