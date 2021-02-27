Люди будут стремиться стать более продвинутыми и выносливыми

Британские ученые ответили на вопрос, какой будет жизнь в 30-х годах 21 века. По словам специалистов, человечество ожидают глобальные перемены.

Исследователи заявили, что через 10 лет люди скорее всего начнут вживлять в мозг микрочипы. Это необходимо для того, чтобы улучшить память в эпоху переизбытка информации.

Также жители Земли будут пользоваться специальными экзоскелетами. Данные конструкции позволят быть более быстрыми и выносливыми, передает "Московский Комсомолец".

Многие прибегнут к несущественным операциям, нацеленным на улучшение психического здоровья.

Из-за стремительной автоматизации сделанные вручную товары будут отличаться особой ценностью. Одним из самых популярных подобных продуктов станет вино. Также люди начнут гораздо больше денег отдавать на сферу услуг.

Специалисты из Великобритании предупредили, что в будущем такие гигантские корпорации, как Amazon и Alibaba, ждет стремительный рост и процветание. Именно эти компании сильно повлияют на все аспекты жизни человечества.

Ранее иракская провидица Лейла Абдул-Латиф сделала прогноз на 2021 год. По мнению женщины, миру грозят новые беспорядки, природные катаклизмы, а также падение уровня жизни.