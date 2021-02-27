Британцам стало стыдно за свой флот из-за преследования российской подлодки

Инернет-пользователи отметили, что судно следовало по заранее утвержденному маршруту

Пользователи Сети из Великобритании высмеяли маневры собственного флота. Дело в том, что некоторое время назад Минобороны страны заявило о преследовании подводной лодки, относящейся к ВМФ России.

Субмарина "Ростов-на-Дону" класса "Варшавянка" проходила через Северное море и пролив Ла-Манш. Примечательно, что подлодка заранее утвердила данный маршрут. В какой-то момент ее начал преследовать патрульный корабль Королевского флота (Royal Navy, RN) HMS Mersey.

Узнав о погоне за российским судном, британские интернет-пользователи посмеялись над "миссией" своих моряков. Они отметили, что российские корабли имеют полное право пересекать Ла-Манш в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), передает "ПолитРоссия".

"Не знал, что у нас остались военные корабли, не говоря уже об экипажах. Русские в безопасности, так как патрульному кораблю придется получить разрешение парламента, прежде чем открыть огонь", – прокомментировал один из англичан.

Некоторые акцентировали внимание на том, что российская подлодка следовала по объявленному маршруту. Поэтому Королевский флот потратил время впустую.

Британцы отметили, что действия их собственного флота вызывают у них чувство стыда.