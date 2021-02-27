Британцам стало стыдно за свой флот из-за преследования российской подлодки

Британцам стало стыдно за свой флот из-за преследования российской подлодки
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инернет-пользователи отметили, что судно следовало по заранее утвержденному маршруту

Пользователи Сети из Великобритании высмеяли маневры собственного флота. Дело в том, что некоторое время назад Минобороны страны заявило о преследовании подводной лодки, относящейся к ВМФ России.

Субмарина "Ростов-на-Дону" класса "Варшавянка" проходила через Северное море и пролив Ла-Манш. Примечательно, что подлодка заранее утвердила данный маршрут. В какой-то момент ее начал преследовать патрульный корабль Королевского флота (Royal Navy, RN) HMS Mersey.

Узнав о погоне за российским судном, британские интернет-пользователи посмеялись над "миссией" своих моряков. Они отметили, что российские корабли имеют полное право пересекать Ла-Манш в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), передает "ПолитРоссия".

"Не знал, что у нас остались военные корабли, не говоря уже об экипажах. Русские в безопасности, так как патрульному кораблю придется получить разрешение парламента, прежде чем открыть огонь", – прокомментировал один из англичан.

Некоторые акцентировали внимание на том, что российская подлодка следовала по объявленному маршруту. Поэтому Королевский флот потратил время впустую.

Британцы отметили, что действия их собственного флота вызывают у них чувство стыда. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость152295
Пожаловаться Ответить
Бухали, веселились видимо, делать нечего было.
1
новости партнеров

Порошенко раскрыл причины потери Крыма

Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей