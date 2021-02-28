Сочные ягоды не заставят себя ждать, если все сделать правильно

Клубника – одно из любимых летних лакомств. Однако для того, чтобы получить богатый урожай сладкой и сочной ягоды, нужно приложить немало усилий. Подготовку лучше начинать ранней весной, когда сойдет снег.

От весенней обработки зависит будущий урожай. Для начала нужно оценить, как кусты клубники перенесли зиму: не вымерзли ли они, нужно ли их лечить. Как правило, делать это нужно уже в конце марта-начале апреля.

В первую очередь уберите с грядок грязь и очистите розетки. Избавьтесь от сухих листьев, мусора, сорняков.

Далее необходимо заняться защитой клубники от вредителей. Для этого полейте землю водой, нагретой до 95 градусов. Это убьет личинки насекомых, которые переносили зиму в грунте. Для улучшения эффекта можно добавить несколько капель марганцовки или 15 капель йода.

Затем верхний грунта слой нужно снять, чтобы опять-таки избавиться от вредителей и обеспечить корням скорейшее прогревание. Землю между рядами стоит тщательно прорыхлить, а после посыпать опилками или соломой. При необходимости можно добавить удобрения с содержанием азота.

Не стоит забывать и об обрезке. Обычно это делается осенью, однако если есть необходимость, то розетки нужно обрезать до 5 сантиметров, удалить сухие соцветия и усы весной.

Особенно аккуратно нужно обрезать листья, потому что есть риск повредить сердечко и здоровые пластинки. Усы тоже необходимо убрать, особенно, если не планируете дальше размножать клубнику.

Весна – отличное время для пересадки, потому что в это время даже поврежденные кусты быстро приживутся на новом месте. Пересаживать нужно только здоровые и взрослые растения, а вот от больных кустов лучше избавиться.

После пересадки не забудьте полить клубнику и накрыть ее агроволокном.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро убрать старые кусты клубники.