Наследник белорусского лидера провел выходные в компании двух президентов

В ходе встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в Сочи, белорусского президента сопровождал его сын Николай. В один из дней они решили покататься на лыжах.

В начале лыжной прогулки глава РБ предложил сыну ехать первым, а заодно и проложить дорогу для лидеров двух стран. Лукашенко-младший тактично отказался, сказав, что поедет после отца и Путина. Кадры показали в эфире "России 1".

"За нами? Для тебя это медленно. Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться",

– ответил Лукашенко.

После этого он обратился к российскому президенту и сказал, тот "наверное, не догонит его". Путин лишь усмехнулся и предложил уже наконец поехать.



Ранее Лукашенко объяснил, почему ни один из его сыновей не будет президентом в Белоруссии после него.