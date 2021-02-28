"Коль, ну давай": сын Лукашенко отказался прокладывать лыжню для отца и Путина

Наследник белорусского лидера провел выходные в компании двух президентов

В ходе встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в Сочи, белорусского президента сопровождал его сын Николай. В один из дней они решили покататься на лыжах. 

В начале лыжной прогулки глава РБ предложил сыну ехать первым, а заодно и проложить дорогу для лидеров двух стран. Лукашенко-младший тактично отказался, сказав, что поедет после отца и Путина. Кадры показали в эфире "России 1". 

"За нами? Для тебя это медленно. Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться",

ответил Лукашенко.

После этого он обратился к российскому президенту и сказал, тот "наверное, не догонит его". Путин лишь усмехнулся и предложил уже наконец поехать. 

Ранее Лукашенко объяснил, почему ни один из его сыновей не будет президентом в Белоруссии после него.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Главная задача – избежать ядерной войны": Горбачев об отношениях США и России

Бывший президент СССР считает, что Путину и Байдену обязательно нужно встретиться

Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей