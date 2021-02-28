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В ходе встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в Сочи, белорусского президента сопровождал его сын Николай. В один из дней они решили покататься на лыжах.
В начале лыжной прогулки глава РБ предложил сыну ехать первым, а заодно и проложить дорогу для лидеров двух стран. Лукашенко-младший тактично отказался, сказав, что поедет после отца и Путина. Кадры показали в эфире "России 1".
"За нами? Для тебя это медленно. Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться",
– ответил Лукашенко.
После этого он обратился к российскому президенту и сказал, тот "наверное, не догонит его". Путин лишь усмехнулся и предложил уже наконец поехать.
Ранее Лукашенко объяснил, почему ни один из его сыновей не будет президентом в Белоруссии после него.
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