С весны отменена беззаявительная выдача пособий на детей

Продление выплат на детей от трех лет без подачи заявления прекратилось. Пособие выплачивалось семьям, где среднедушевой доход был ниже двух прожиточных минимумов.

Процедура была упрощена из-за пандемии коронавируса, однако с сегодняшнего порядок начисления выплат изменился.

Теперь, если ребенку исполнился год, для пролонгации пособий снова придется заполнять необходимые бумаги. Также нужно поступить при достижении ребенком двухлетнего возраста.

Кроме того необходимо сообщать ПФР и органы соцзащиты о смене места жительства и обстоятельствах, которые ведут к прекращению выплат, пишет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие еще изменения ждут россиян с 1 марта.