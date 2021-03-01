Собянин подвел первые итоги ограничения движения грузовиков по МКАД

Запрет на транзит фур через Москву может стать постоянным

Ограничение транзита грузовиков по МКАД полностью себя оправдало: за выходные, когда шел эксперимент, там не произошло ни одной аварии с участием большегрузов, а средняя скорость движения увеличилась на 11%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В итоге принято решение продлить запрет на транзитный проезд автомобилей весом более 12 тонн до февраля 2022 года.

Мечта московских автомобилистов сбылась: по крайней мере, в ближайший год по МКАД не будут мчаться транзитные фуры. Они давно доставляли много неприятностей водителям легковушек, увеличивая трафик и создавая аварийные ситуации. А после снегопада 13 февраля, когда на МКАД застряло более 1000 грузовиков, из-за которых "в плен" на дороге попали миллионы жителей Москвы и Подмосковья, стало понятно – пора кардинально решать проблему.

Условия для перемен уже были созданы. Транспортный каркас столицы начали модернизировать с 2011 года. К настоящему моменту МКАД стала не объездной, а обычной городской дорогой, по которой идут рейсовые автобусы, едут на вызовы скорая и пожарная службы. А для движения в объезд Москвы создается ЦКАД – Центральная кольцевая автомобильная дорога.

Трасса ЦКАД протяженностью 530 км по две полосы движения в каждую сторону проходит по территории ТиНАО и Подмосковья примерно в 50 километрах от МКАД – параллельно Московскому малому (А107, Малая бетонка) либо Московскому большому (А108, Большая бетонка) кольцу. Основные ее участки уже открыты. Поэтому туда вполне можно перенаправить автомобили, которые едут мимо столицы.

В качестве эксперимента запрет на проезд по МКАД транзитных большегрузов был введен 20 февраля. Эту трассу оставили только для легковушек, спецтранспорта и грузовиков, обслуживающих жителей и предприятия Москвы и Московской области – им нужно только оформить бесплатный пропуск на портале mos.ru.

В результате разделения трафика движение по МКАД стало комфортнее и безопаснее, да и дальнобойщикам стало легче, избавившись от необходимости часть пути толкаться в московских пробках.

"Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе",

– написал Собянин в своем блоге.

Важно, что перевод части грузовиков со МКАД на ЦКАД улучшит не только логистику, но и экологию столицы, а также даст толчок развитию прилегающих районов.