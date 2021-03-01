Рост цен произойдет из-за сокращения урожая

В России может заметно подорожать оливковое масло. На 15%, уточнили близкие к производителям источники.

По их словам, поставщики уже предупредили об этом продавцов товара. Цены поднимутся из-за сокращения урожая в странах-поставщиках и изменения курсов валют.

Например, такая ситуация вследствие жары и шторма отмечается в Испании, которая выпускает 50% оливок от всего мирового производства. И один из регионов уже известил о снижении выпуска оливкового масла с 1,34 до 1,05 – 1,1 млн т, отметили собеседники "Коммерсанта".

В Греции и Италии прогнозируют падения сбора на 10 – 30%. Поэтому итальянское масло уже закупают на 6 – 15% дороже, передает телеканал "360".

Испанское оливковое масло в январе обходилось в €2,54 за 1 кг, что на 21% больше, чем в 2020 году. Выросли цены на итальянское и греческое масло, пишет URA.RU.



Тем временем россиянам обещали сдержать цены на подсолнечное масло до августа. Это возможно, если сократить затраты на сырье.



Ранее была раскрыта одна из причин подорожания продуктов. Она заключается в росте стоимости упаковки.