В Великобритании может смениться правитель: назван срок

В Великобритании может смениться правитель: назван срок
Елизавета II. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Британская королева задумалась об уходе с престола

По некоторым данным, Великобританию ждут серьезные перемены. В апреле Елизавете II исполнится 95 лет. Ходят слухи, что после празднования юбилея королева объявит о своем уходе с высочайшего поста. Кстати, нынешняя королева Великобритании поставила рекорд по продолжительности правления.

Такую информацию публикует издание The News. В статье со ссылкой на экспертов венценосного двора Роберта Джобсона и Роз Уэстон указано, что новым королем Британии, возможно, станет старший наследник Елизаветы принц Чарльз.

Впрочем, по данным Express UK, венценосная особа не собирается покидать трон, и предстоящее празднование 95-летия никак не повлияет на ее решение. Издание приводит слова писателя Ричарда Фицуильяма, который напомнил, что в 1947-м году Елизавета поклялась отдать служению на благо Великобритании всю свою жизнь. Специалист убежден, что глава королевского дома не откажется от произнесенных ею более семи десятилетний назад слов.

К слову, недавно в интернете были размещены детали личного разговора принца Гарри и королевы Елизаветы II. В диалоге с наследником глава венценосной семья объявила: она очень рада, что Гарри нашел личное счастье рядом с американской кинозвездой Меган Маркл. Елизавета также выразила надежду, что молодому семейству легко удастся освоиться в Америке. Королева пожелала наследнику и его супруге всего самого наилучшего.

Ольга ФЕДОРОВА

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