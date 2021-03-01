Что нельзя дарить женщинам на 8 марта: приметы и суеверия

Некоторые презенты могут навлечь на получательниц беды и несчастья

Впереди 8 марта, а это значит, что самое время задуматься над тем, чем можно порадовать своих любимых женщин. Однако не спешите дарить дамам подарки из привычного списка, ведь среди них есть те, которые лучше никогда не дарить.

Часы

Достаточно известный в России факт – часы дарят к скорому расставанию. А вот в Китае, например, считают, что часы отсчитывают время до смерти получателя подарка. Поэтому, пожалуй, лучше хорошенько подумать, прежде чем дарить девушке часы, особенно, если она любит искать в сюрпризах скрытый смысл.

Книга

Часто говорят, что книга – лучший подарок. Однако многие считают, что это мнение устарело. Да и если верить народным поверьям, то подарить книгу второй половинке, то это – к расставанию.

Жемчуг

В Древней Греции жемчуг считали слезами нимф, поэтому сейчас говорят, что дарить жемчуг – к слезам.

Зеркало

Если вы вдруг захотели подарить зеркало, тогда обязательно покупайте абсолютно новое, потому что считается, что такой подарок может принести в дом неприятности.

Посуда

Пожалуй, в этом случае нужно просто проследить, чтобы тарелки и чашки были без трещин и сколов, иначе вас могут обвинить в том, что вы пытаетесь "разбить" семью. Также не забудьте положить внутрь монетку, потому что пустая посуда – предвестник финансовых трудностей.

Перчатки и шарфы

Говорят, что подобные подарки могут рассорить людей.

Шкатулка

Этот подарок тоже нельзя назвать удачным, потому что считается, что тот, кто получит шкатулку, потом будет скрывать от дарителя свои мысли и эмоции.

Косметика для душа

Если не хотите, чтобы человек "смылся" из вашей жизни, тогда стоит подыскать другой подарок.

Пустой кошелек или сумка

Дарите девушке кошелек, сумку или чемодан? Тогда обязательно положите туда хоть какую-нибудь мелочь. Например, сладости или монетку.

Животные или растения

Всегда просите за любую "живность" символический выкуп. Иначе животное, например, не приживется в доме и постоянно будет пытаться искать путь вернуться к прежнему хозяину.

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