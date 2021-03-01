Все необходимое для этого может создать кто угодно

Химические атаки, подобные той, что была предпринята в Солсбери, вполне могут произойти в любом уголке нашей планеты. Такое предупреждение прозвучало из Британии.

Подобные отравления становятся все реальнее, так как все необходимое для них может получить кто угодно. Как это делать, можно узнать в интернете,отметил глава Минобороны Соединенного Королеевства Бен Уоллесс.

Необходимая для таких действий информация есть в Сети. И любой желающий, воспользовавшись ею, способен не только создать химическое, биологическое, радиологическое и даже ядерное оружие, но и с помощью него совершать атаки.

Россия остается "противником" Великобритании после попытки убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического яда "Новичок". И готова использовать запрещенное химоружие на улицах городов Соединенного Королевства, что представляет угрозу всему миру и "должно беспокоить всех", заявил министр, передает Sky News.

Три года назад британском городе Солсбери в марте 2018 года обнаружили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, они были без сознания. В Лондоне заявили, что оба отравлены, и обвинили Россию в покушении на жизнь бывшего разведчика и его наследницы, напоминает URA.RU.