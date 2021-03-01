В Британии предупредили о повторении химатак как в Солсбери

В Британии предупредили о повторении химатак как в Солсбери
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Все необходимое для этого может создать кто угодно

Химические атаки, подобные той, что была предпринята в Солсбери, вполне могут произойти в любом уголке нашей планеты. Такое предупреждение прозвучало из Британии.

Подобные отравления становятся все реальнее, так как все необходимое для них может получить кто угодно. Как это делать, можно узнать в интернете,отметил глава Минобороны Соединенного Королеевства Бен Уоллесс.

Необходимая для таких действий информация есть в Сети. И любой желающий, воспользовавшись ею, способен не только создать химическое, биологическое, радиологическое и даже ядерное оружие, но и с помощью него совершать атаки.

Россия остается "противником" Великобритании после попытки убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического яда "Новичок". И готова использовать запрещенное химоружие на улицах городов Соединенного Королевства, что представляет угрозу всему миру и "должно беспокоить всех", заявил министр, передает Sky News.

Три года назад британском городе Солсбери в марте 2018 года обнаружили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, они были без сознания. В Лондоне заявили, что оба отравлены, и обвинили Россию в покушении на жизнь бывшего разведчика и его наследницы, напоминает URA.RU.  

Полина ДОРОЖКИНА

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гость
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Ну объявите войну нам ублюдки, слабо что ли, очко жим жим? Хотели бы мы, вы все бы уже сдохли.
Александр
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Погодите, погодите! Глава минобороны англии!!! Что вы такое говорите. Вы же совсем недавно вместе со своими подпевалами пели про то, что только Россия обладает такими технологиями. Получается вы лгали. Поздравляю господин соврамши! Если вы говорите, что кто угодно - то я утверждаю, что скрипалей отравили Ми-7. Докажите обратное!!! Вот мы и нашли отравителей.
Гость149494
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Кому вы нужны бритты чтобы на вас еще время тратить. Прям каждый Россиянин спит и видит как он вам в виски или джин старичка подмешивает чтобы нанести вред островным папуасам - бред да и только, вы главное сами себя не траваните.
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