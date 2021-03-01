Экс-главе Пенсионного фонда подыскали новую должность

Теперь Топилин будет трудиться на благо РЖД

Бывший руководитель Пенсионного фонда получил новое назначение. Максим Топилин стал старшим советником гендира ОАО "РЖД".

На данный момент российскую железную дорогу возглавляет Олег Белозеров. Теперь его команда пополнилась опытным сотрудником из ПФР.

По данным РБК, Топилин также может принять участие в грядущих выборах в Думу от "Единой России".

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин выбрал нового начальника Пенсионного фонда.

Ольга ФЕДОРОВА

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