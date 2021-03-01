"Твиттер" обвинили в злостном нарушении законов России

"Твиттер" обвинили в злостном нарушении законов России
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Соцсеть отказывается удалять недопустимый контент

Эксперты Роскомнадзора обвинили интернет-гиганта "Твиттер" в неоднократном нарушении норм российского законодательства. Руководство популярной соцсети зачастую игнорирует требование российского регулятора об удалении запрещенных материалов.

Так, всего "Твиттер" отказался удалять более 2 800 недопустимых публикаций.

В надзорном ведомстве напомнили о том, что согласно данным Общественной палаты, "Твитер" возглавил антирейтинг соцсетей, которые уличены в распространении запрещенного контента.

Среди материалов, которые руководство компании отказывается удалять: публикации, посвященные возможным путям добровольного ухода из жизни, порнографические изображения подростков, а также инструкции по изготовлению наркотических средств.

Сообщается, что всего эксперты Роскомнадзора направили руководству "Твиттера" более 28 тысяч требований удалить запрещенку.

Напомним, в феврале начал действовать закон, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и удалять недопустимые материалы. Если же в компании затрудняются определить допустимость публикации, представители соцсети обязаны обратиться с соответствующим запросом в Роскомнадзор, отмечает пресс-служба ведомства. 

Ольга ФЕДОРОВА

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