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Эксперты Роскомнадзора обвинили
интернет-гиганта "Твиттер" в неоднократном нарушении норм российского
законодательства. Руководство популярной соцсети зачастую игнорирует требование
российского регулятора об удалении запрещенных материалов.
Так, всего "Твиттер" отказался удалять более 2 800 недопустимых публикаций.
В надзорном ведомстве напомнили о том, что согласно данным Общественной палаты, "Твитер" возглавил антирейтинг соцсетей, которые уличены в распространении запрещенного контента.
Среди материалов, которые руководство компании отказывается удалять: публикации, посвященные возможным путям добровольного ухода из жизни, порнографические изображения подростков, а также инструкции по изготовлению наркотических средств.
Сообщается, что всего эксперты Роскомнадзора направили руководству "Твиттера" более 28 тысяч требований удалить запрещенку.
Напомним, в феврале начал действовать закон, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и удалять недопустимые материалы. Если же в компании затрудняются определить допустимость публикации, представители соцсети обязаны обратиться с соответствующим запросом в Роскомнадзор, отмечает пресс-служба ведомства.
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