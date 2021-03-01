Скончался первый глава украинского МИД

Зленко покинул этот мир на 83 году жизни

Сегодня стало известно о смерти первого руководителя МИД независимой Украины. Бывший посол Незалежной в Евросоюзе сообщил, что Анатолий Зленко скончался в возрасте 82 лет.

Константин Елисеев подчеркнул, что тяжело переживает утрату. Зленко был его наставником на пути изучения дипломатии. Некогда высокопоставленный украинец признался, что всему обязан покойному, пишет РИА "Новости". Елисеев глубоко соболезнует родным и близким Зленко.

Напомним, покинувший этот мир дипломат дважды возглавлял украинский МИД. Зленко значился шефом дипломатии Незалежной в период с 1990 по 1994 годы и с 2000 по 2003 годы.

Ольга ФЕДОРОВА

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