Некоторые граждане смогут уходить на заслуженный отдых раньше

В России очень скоро могут изменить пенсионный стаж. Об этом предупредила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

Благодаря новой инициативе, у некоторых граждан нашей появится шанс уйти на заслуженный отдых раньше. Предложение об этом уже прорабатывается, указала сенатор.

По ее словам, речь идет о включении в общий рабочий стаж срока несения воинской службы. Однако есть нюанс. Изменение коснется только тех, кто проходил службу по призыву, а не по собственному выбору, отметила Бибикова.

Также она подтсвердила, что с 1 апреля у некоторых пожилых россиян прибавится денег. На 2,6% увеличатся выплаты гражданам, которые лишены возможности получать страховые пенсии или нет необходимого трудового стажа, или из-за нехватки нужного количества пенсионных коэффициентов.

Ранее стало известно, что наличие необходимого стажа не является веским основанием для выхода на пенсию досрочно. Даже если россиянин отработал 25 лет, до достижения необходимого возраста права на получение госвыплат у него нет.

