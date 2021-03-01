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Москва – добрый город, в котором живут неравнодушные люди. В этом помогла убедиться пандемия – в условиях ограничений число участников социальных проектов и волонтерских программ значительно возросло.
В разгар эпидемии коронавируса помощь требовалась не только инвалидам и одиноким пожилым людям. Многодетные семьи, старики, люди с хроническими заболеваниями, бездомные животные – всем им было бы гораздо сложнее пережить пандемию, если бы не помощь добровольцев.
Город, со своей стороны, всячески поддерживает социальные НКО и волонтерские движения: предоставляет помещения, проводит конкурсы грантов, из бюджета ежегодно выделяется более 10 млрд рублей на эти цели.
Сейчас в Москве зарегистрировано более 30 тыс. некоммерческих организаций, из которых 6,5 тыс. – социально ориентированные. Для их поддержки на базе Московского дома общественных организаций создана сеть коворкинг-центров. Сегодня это 11 помещений в разных округах города, где для сотрудников НКО оборудованы индивидуальные рабочие места, переговорные комнаты, залы для проведения мероприятий.
Некоммерческие организации могут обратиться в центры за информационной поддержкой, организацией фото– и видеосъемки мероприятий, воспользоваться услугами типографии.
Жители Москвы, желающие участвовать в волонтерском движении, могут зарегистрироваться в ресурсном центре "Мосволонтер". А для тех, кто имеет плотный график, но хотел бы оказать посильную помощь, на портале mos.ru запущен благотворительный сервис. Оплачивая коммунальные счета и другие услуги через портал, горожане могут пожертвовать денежную сумму благотворительному фонду. Отчеты о расходовании средств ежеквартально публикуются на сайте "Душевная Москва".
С момента начала работы этого сервиса в октябре прошлого года москвичи направили на благотворительность более 2,3 млн рублей, при этом средняя сумма одного перевода составляет около 250 рублей.
27 февраля, во Всемирный день НКО, руководителям и сотрудникам ряда крупнейших московских некоммерческих организаций, занимающихся социальной и благотворительной деятельностью, была объявлена благодарность мэра Москвы.
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