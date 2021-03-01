Сидит на карантине и раздает интервью: как сейчас живет Горбачев

Сидит на карантине и раздает интервью: как сейчас живет Горбачев
Михаил Горбачев. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый и последний президент СССР ушел в отставку в возрасте 60 лет

Экс-глава советского государства Михаил Горбачев после ухода с должности старался избежать медийной изоляции. По словам переводчика бывшего президента Советского Союза Павла Палажченко, политик сумел "сохранить себя" из-за личностного развития, невзирая на завершение профессиональной карьеры.

2 марта последнему советскому руководителю исполняется 90 лет. Сразу после Беловежских соглашений Горбачев ушел в отставку. Тем не менее, считает Палажченко, Михаил Сергеевич умудрился оказаться "первопроходцем", уйдя, по политическим меркам, в весьма молодом возрасте. Более того, Горбачев смог избежать участи Хрущева, который после ухода остался "в тайге", изолировавшись от всех политических процессов.

После отставки бывший советский лидер постоянно писал и выражал свою реакцию на все события – как в мире, так и в своей родной стране. И даже в настоящее время, проводя время на домашнем карантине, он пристально следит за происходящим, общается с близкими, разговаривает с представителями СМИ.

Палажченко признался, что президентство Горбачева во многом для него лично запомнилось первым соглашением о ДРСМД, диалогом советского лидера с Бушем и визитом Рейгана, который однажды заявил, выступая перед СМИ в Кремле, что не считает СССР "империей зла".

По словам главы пресс-службы, человеческие качества Горбачева, главным образом, характеризует еще один случай, когда в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Во время трагедии в 1988 году Горбачев выступал в ООН. Узнав о произошедшем, он все-таки решил прервать визит и отправиться разбираться с проблемой.

"Я увидел не только нравственные и человеческие качества, но и связь внешней и внутренней политики", – заявил Палажченко в интервью РИА "Новости".

Ранее гендиректор американского издания National Interest Дмитрий Саймс заявил, что жители РФ боятся возвращения периода позднего СССР времен президентства Горбачева.

Егор МАЛКОВ

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Сомневающийся
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Что совсем не дышит? А как дышал, как дышал!
Гость156234
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Он пред народом заслужил только СМЕРТЬ и СМЕРТЬ ЛЮТУЮ
Гость156097
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Райка заждалась!
Гость155034
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гость
Да 100500 хъев хором тебе в зад, до конца твоей поганой жизни пендоская тварь.
Он еще не сдох!? Да, скоты живут долго!
гость
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Да 100500 хъев хором тебе в зад, до конца твоей поганой жизни пендоская тварь.
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