"Твиттер" рискует потерять до 13,5 млрд рублей за нарушение законодательства РФ

"Твиттер" рискует потерять до 13,5 млрд рублей за нарушение законодательства РФ
Фото:Jan Haas/picture alliance / reality/www.globallookpress.com
Платформа может навлечь на себя крупный штраф за отказ от выполнения требований Роспотребнадзора

Отказ популярной сетевой платформы "Твиттер" от выполнения требований, наложенных в соответствии с российским законодательством, грозит компании до 13,5 миллиарда рублей. Соответствующее заявление сделал член Общественной палаты, глава союза налогоплательщиков РФ Артем Кирьянов.

Спикер уточнил, что оценка штрафов в отношении платформы может составить от 6,8 до 20 миллионов рублей в случае отказа от удаления неприемлемого контента, если исходить из информации Роскомнадзора. При совершении каждого конкретного правонарушения общее число может вырасти до 13 с половиной миллиардов.

Таким образом, заявил член ОП РФ, компания может понести серьезнейшие убытки из-за отказа от выполнения российских законов.

Так, в конце прошлого месяца Общественной палатой был представлен перечень соцсетей, лидирующих по содержанию "деструктивного контента". "Твиттер" занял первое место в списке. Игнорирование совершаемых нарушений грозит американской платформе крупнейшим штрафом.

Кирьянов уверен, что власти должны наделить Роскомнадзор функцией правоприменения техсанкций по аналогии с турецкими законами путем ограничения скорости доступа к социальным сетям и сбора средств за рекламу.

Перед властями и общественностью, заявил общественник в интервью ТАСС, стоит задача, нацеленная на недопущение распространения деструктивного контента в Сети.

Егор МАЛКОВ

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