"Твиттер" рискует потерять до 13,5 млрд рублей за нарушение законодательства РФ

Платформа может навлечь на себя крупный штраф за отказ от выполнения требований Роспотребнадзора

Отказ популярной сетевой платформы "Твиттер" от выполнения требований, наложенных в соответствии с российским законодательством, грозит компании до 13,5 миллиарда рублей. Соответствующее заявление сделал член Общественной палаты, глава союза налогоплательщиков РФ Артем Кирьянов.

Спикер уточнил, что оценка штрафов в отношении платформы может составить от 6,8 до 20 миллионов рублей в случае отказа от удаления неприемлемого контента, если исходить из информации Роскомнадзора. При совершении каждого конкретного правонарушения общее число может вырасти до 13 с половиной миллиардов.

Таким образом, заявил член ОП РФ, компания может понести серьезнейшие убытки из-за отказа от выполнения российских законов.

Так, в конце прошлого месяца Общественной палатой был представлен перечень соцсетей, лидирующих по содержанию "деструктивного контента". "Твиттер" занял первое место в списке. Игнорирование совершаемых нарушений грозит американской платформе крупнейшим штрафом.

Кирьянов уверен, что власти должны наделить Роскомнадзор функцией правоприменения техсанкций по аналогии с турецкими законами путем ограничения скорости доступа к социальным сетям и сбора средств за рекламу.

Перед властями и общественностью, заявил общественник в интервью ТАСС, стоит задача, нацеленная на недопущение распространения деструктивного контента в Сети.