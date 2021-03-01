Специалисты выясняют, какие именно паразиты попали в трубы

В подмосковном городе Балашиха начали прочищать систему водоснабжения. Причиной стали обнаруженные в воде личинки.

Несколько дней назад жители микрорайона Павлино пожаловались на то, что из кранов вместе с жидкостью начали извергаться какие-то паразиты, похожие на мелких червей.

Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, что нежданные гости – это личинки комаров.

"Там проведен большой объем врезок в новой трассе, где проведена железная дорога, и, видимо, попали личинки комаров. Это не черви, но вид страшный", – отметил он.

Мужчина добавил – несколько экземпляров были отправлены паразитологам, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сообщается, что до пятницы проведут дополнительные исследования проб воды. А пока специалисты обходят квартиры и проверяют фильтры.