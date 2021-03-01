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В подмосковном городе Балашиха начали прочищать систему водоснабжения. Причиной стали обнаруженные в воде личинки.
Несколько дней назад жители микрорайона Павлино пожаловались на то, что из кранов вместе с жидкостью начали извергаться какие-то паразиты, похожие на мелких червей.
Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, что нежданные гости – это личинки комаров.
"Там проведен большой объем врезок в новой трассе, где проведена железная дорога, и, видимо, попали личинки комаров. Это не черви, но вид страшный", – отметил он.
Мужчина добавил – несколько экземпляров были отправлены паразитологам, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сообщается, что до пятницы проведут дополнительные исследования проб воды. А пока специалисты обходят квартиры и проверяют фильтры.
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