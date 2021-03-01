Холода еще долго не отступят

Москвичи смогут сменить теплую одежду на более легкую лишь после 10 апреля. До этого срока ждать пробуждения природы не стоит.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА "Новости", в начале второго месяца весны будет последнее похолодание. С 10 апреля ожидается, что воздух станет прогреваться до +5°C, что является нормой. Если погода действительно будет такой, то с 20 числа уже можно будет доставать весеннюю одежду, уточняет RT.

Как напоминает URA.RU, синоптики прогнозируют, что в марте будут резкие скачки температуры по всей стране.