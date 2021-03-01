От царей до наших дней: предсказания Нострадамуса о России сбылись

От царей до наших дней: предсказания Нострадамуса о России сбылись
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Провидец предрек будущее, которые точным образом сбылось спустя пять столетий после его смерти

1 марта 1555 года вошедший в историю астролог Мишель де Нотрдам, запомнившийся современникам и потомкам как Нострадамус, опубликовал альманах с пророчествами, заставив будоражить умы всего человечества.

В публикации практически не упоминались даты. Определенный порядок последовательности также отсутствовал. Провидец решил поступить иным образом: вместо системного подхода он рассказал о каждом предсказании в стихотворной форме на гремучей смеси из нескольких языков – старофранцузского, латыни, итальянского, арабского и даже древнего иврита.

Как считают современники, популярность прорицателя заключалась как раз в его таинственном образе. Астролог намеренно избегал деталей и конкретики, делая акцент на вероятности. Таким образом, сделанные предсказания казались ему внушительнее и бесспорнее. Нострадамус считал при жизни, что туманность меньше вредит человечеству, нежели точность и подробность.

Так, в книге опубликована практически тысяча пророчеств в форме четверостиший. До наших дней дошло всего лишь 141 предсказание.

Так, основная часть предсказаний посвящена его родной Франции – он предвидел появление Наполеона. Однако встречаются и те, которые затрагивают Россию. По словам последователей Нострадамуса, прорицатель предсказал судьбу Николая II с восхождением на трон и дальнейшим отказом от него, генсека СССР Иосифа Сталина и распад Советского Союза, и даже президентство Владимира Путина в современной России, передает РИА "ФАН". 

При этом Нострадамус весьма точно определил день своей смерти – 2 июля 1566 года.

Ранее "Утро.ру" делилось предсказаниями на 2021 год от иракской провидицы Лейлы Абдул-Латиф.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость152718
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и чо там про путина этот наркоман завернул ?
Гость156370
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Самое точное и быстро исполнившееся предсказание была смерть короля Франции на рыцарском турнире. Нострадамус вне конкуренции!
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