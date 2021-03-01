Провидец предрек будущее, которые точным образом сбылось спустя пять столетий после его смерти

1 марта 1555 года вошедший в историю астролог Мишель де Нотрдам, запомнившийся современникам и потомкам как Нострадамус, опубликовал альманах с пророчествами, заставив будоражить умы всего человечества.

В публикации практически не упоминались даты. Определенный порядок последовательности также отсутствовал. Провидец решил поступить иным образом: вместо системного подхода он рассказал о каждом предсказании в стихотворной форме на гремучей смеси из нескольких языков – старофранцузского, латыни, итальянского, арабского и даже древнего иврита.

Как считают современники, популярность прорицателя заключалась как раз в его таинственном образе. Астролог намеренно избегал деталей и конкретики, делая акцент на вероятности. Таким образом, сделанные предсказания казались ему внушительнее и бесспорнее. Нострадамус считал при жизни, что туманность меньше вредит человечеству, нежели точность и подробность.

Так, в книге опубликована практически тысяча пророчеств в форме четверостиший. До наших дней дошло всего лишь 141 предсказание.

Так, основная часть предсказаний посвящена его родной Франции – он предвидел появление Наполеона. Однако встречаются и те, которые затрагивают Россию. По словам последователей Нострадамуса, прорицатель предсказал судьбу Николая II с восхождением на трон и дальнейшим отказом от него, генсека СССР Иосифа Сталина и распад Советского Союза, и даже президентство Владимира Путина в современной России, передает РИА "ФАН".

При этом Нострадамус весьма точно определил день своей смерти – 2 июля 1566 года.

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