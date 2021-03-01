В России началась акция "Оранжевая нить"

В России началась акция "Оранжевая нить"
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Принять участие во флешмобе может каждый желающий

1 марта всероссийской акции "Мы вместе" исполнился один год. Для того, чтобы присоединиться к флешмобу, необходимо повязать на правом запястье нитку оранжевого цвета. Это символ объединения людей с целью борьбы с COVID-19.

Еще одним атрибутом является значок "Сердце добра". Все желающие могут собственноручно изготовить этот символ. С 1 по 6 марта в "Тикток" будет проводиться онлайн челлендж "Оранжевая нить".

Также россияне имеют возможность принять участие во флешмобе #МЫВМЕСТЕ. Суть массовой акции заключается в том, что участники встают рядом и передают из рук в руки клубок оранжевых ниток. Во время этого каждый произносит слово, которое ассоциируется у него с 2020 годом и волонтерством.

Существует еще один формат взаимодействия – участники, стоящие по кругу, передают друг другу оранжевые нити, при этом держась за свою нить. Образовавшиеся переплетения символизируют связь волонтеров "Мы вместе".

Примечательно, что оранжевая нить – это символ того, что любые невзгоды и трудности можно преодолеть, если действовать сообща.

В рамках акции под названием "Спасибо" жители нашей страны могут поблагодарить соотечественников за помощь и поддержку в непростой период пандемии. Для этого нужно всего лишь записать тематическое видео, а затем опубликовать его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо.

Во всероссийской акции "Мы вместе" принимают участие как простые граждане, так и представители общественных организаций и коммерческих компаний. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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