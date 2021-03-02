Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Граждане, которые на постоянной основе ухаживают за родственниками с первой группой инвалидности, могут претендовать над ряд льгот. Например, на дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день.
Законопроект уже получил положительную оценку в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, пишет "Российская газета".
Совет Федерации предложил предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет гражданам, которые осуществляют уход за членами семьи с инвалидностью. Однако четкие критерии для предоставления льготы еще предстоит установить, уточняет URA.ru. В частности, будет учитываться состояние в родстве, совместное проживание и другие факторы.
Среди прочих льгот также указывается сокращенный рабочий день.
Ранее стало известно, что в России задумали изменить пенсионный стаж. Некоторые группы граждан смогут уйти на заслуженный отдых раньше.
Вашингтон уступил Берлину в длительной борьбе за интересы
Рестрикции связаны с "отравлением" Навального и коснутся как физических, так и юридических лиц