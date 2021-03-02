Условия для получения льготы еще обсуждаются

Граждане, которые на постоянной основе ухаживают за родственниками с первой группой инвалидности, могут претендовать над ряд льгот. Например, на дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день.

Законопроект уже получил положительную оценку в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, пишет "Российская газета".

Совет Федерации предложил предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет гражданам, которые осуществляют уход за членами семьи с инвалидностью. Однако четкие критерии для предоставления льготы еще предстоит установить, уточняет URA.ru. В частности, будет учитываться состояние в родстве, совместное проживание и другие факторы.

Среди прочих льгот также указывается сокращенный рабочий день.

Ранее стало известно, что в России задумали изменить пенсионный стаж. Некоторые группы граждан смогут уйти на заслуженный отдых раньше.