Насколько хорошо вы знаете кинематограф СССР?

Советское кино любят не только в России, но и по всему миру. Шедевры советского кинематографа и по сей день не теряют своей актуальности, их хочется пересматривать вновь и вновь, они не надоедают. Однако насколько внимательно вы смотрите советское кино?

"Утро.ру" предлагает пройти тест, в котором вам перестоит угадать киноленту по одному лишь финальному кадру. Тому самому, после которого появляется фраза "Конец фильма" и начинают бежать титры. Может, пройдя этот тест вы захотите вновь окунуться в мир советского кино, а, может, откроете для себя что-то новое.