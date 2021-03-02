Как получить пенсию за умершего родственника: юрист назвал законный способ

Как получить пенсию за умершего родственника: юрист назвал законный способ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Есть обстоятельства, когда ПФР требует вернуть деньги

Пенсию в России перестают начислять после смерти человека в следующем месяце. На это указала адвокат Надежда Ермолаева. Таким образом, в последний месяц жизни человека ему приходят деньги из ПФР. Если он не успел их получить, воспользоваться средствами могут наследники.

Чтобы все было по закону, родственники умершего пенсионера должны представить в местное отделение Пенсионного фонда свидетельство о смерти, а также документы, подтверждающие право на наследство. Если претендентов несколько, сумма будет разделена поровну. Рассчитывать можно на страховые выплаты пенсионера, не полученные им в течение трех последних лет. Различные региональные доплаты наследованию не подлежат, то есть родственникам эту часть суммы не отдадут.

Если пенсия перечислялась на банковский счет, то действовать нужно, как с обычными депозитами: сначала обратиться к нотариусу, который через полгода после смерти человека выдаст его наследникам документ, подтверждающий право на хранящиеся в банках средства.

Эти правила распространяются на выплаты, которые человек получил в период своей жизни, включая месяц смерти. Если вдруг пришла пенсия в следующем календарном месяце после даты смерти, эти деньги считаются начисленными ошибочно, и их нужно вернуть в ПФР, подчеркнула юрист в комментарии "Прайму".

Ранее правительство РФ приняло решение отправлять неполученные средства материнского капитала на пенсионный счет.

Николай ВИКТОРОВ

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