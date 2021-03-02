Россиян оставили без повышения пенсий в этом году

Россиян оставили без повышения пенсий в этом году
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас правительство занимается поиском источников финансирования

Индексация пенсий работающим россиянам может возобновиться в следующем бюджетном цикле. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сейчас правительство ищет источники финансирования для индексирования выплат, сообщает РИА "Новости". При этом данная инициатива не встретила возражений ни в правительстве, ни в самом правительстве, поэтому остается найти средства, необходимые для бесперебойной ежегодной индексации.

Сенатор Елена Бибикова добавила, что в том случае, если правительство РФ примет решение об индексации, тогда этот механизм может заработать уже в 2022. В бюджете на 2021 год индексация не предусмотрена.

"Бюджетный цикл в РФ рассчитывается на три года, следующий – с января 2022 года. Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года", 

–  отметила замглавы социального комитета Совфеда в беседе с журналистами. 

Бибикова также добавила, что на эти цели из бюджета понадобится выделить от 400 миллиардов до более одного триллиона рублей. Все будет зависеть от того, кому будет производиться индексация – всем работающим гражданам или только определенным категориям. 

Напомним, что пенсии продолжающим работать пенсионерам перестали индексировать в 2016 году, чтобы сократить дефицит ПФР.

Ранее стало известно, какие категории россиян могут рассчитывать на повышение пенсии с 1 апреля. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ПЕНС
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Всё ждала ответа, что наше правительство придумает такое ЕЩЁ ХИТРОЕ, чтобы ВЫКРУТИТЬСЯ от выплат индексаций пенсий!!!
Гость156657
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Пенсионерка у банкомата , улыбается от счастья...
Александр Кото
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А вы бы сократили свои миллионные гонорары за свой "тяжкий" труд в ГосДуме и Совете Федераций - глядишь и деньги бы нашлись для пенсионеров.
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