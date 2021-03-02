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Индексация пенсий работающим россиянам может возобновиться в следующем бюджетном цикле. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сейчас правительство ищет источники финансирования для индексирования выплат, сообщает РИА "Новости". При этом данная инициатива не встретила возражений ни в правительстве, ни в самом правительстве, поэтому остается найти средства, необходимые для бесперебойной ежегодной индексации.
Сенатор Елена Бибикова добавила, что в том случае, если правительство РФ примет решение об индексации, тогда этот механизм может заработать уже в 2022. В бюджете на 2021 год индексация не предусмотрена.
"Бюджетный цикл в РФ рассчитывается на три года, следующий – с января 2022 года. Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года",
– отметила замглавы социального комитета Совфеда в беседе с журналистами.
Бибикова также добавила, что на эти цели из бюджета понадобится выделить от 400 миллиардов до более одного триллиона рублей. Все будет зависеть от того, кому будет производиться индексация – всем работающим гражданам или только определенным категориям.
Напомним, что пенсии продолжающим работать пенсионерам перестали индексировать в 2016 году, чтобы сократить дефицит ПФР.
Ранее стало известно, какие категории россиян могут рассчитывать на повышение пенсии с 1 апреля.
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