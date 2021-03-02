Состояние Романцева оценивают как среднетяжелое

Из-за серьезных проблем со здоровьем видный спортивный деятель Олег Романцев был вынужден обратиться к медицинским специалистам.



На данный момент бывший тренер "Спартака" находится в реанимационной палате.

По данным "Пятого канала", Романцев страдает острым коронарным синдромом. Также 67-летнему выдающемуся россиянину поставили диагноз инфаркт.

Напомним, несколько дней назад стало известно о срочной госпитализации народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой.



