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Из-за серьезных проблем со
здоровьем видный спортивный деятель Олег Романцев был вынужден обратиться к
медицинским специалистам.
На данный момент бывший тренер "Спартака" находится в реанимационной палате.
По данным "Пятого канала", Романцев страдает острым коронарным синдромом. Также 67-летнему выдающемуся россиянину поставили диагноз инфаркт.
Напомним, несколько дней назад стало известно о срочной госпитализации народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой.
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