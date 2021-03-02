Увеличит урожай в несколько раз: два новых способа выращивания рассады

Увеличит урожай в несколько раз: два новых способа выращивания рассады
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Неклассические методы направлены на получение растений высокого качества

Наступила весна, а это значит, что многие огородники уже во всю начали заниматься подготовкой к грядущему посевному сезону. В этом нелегком труде главное помнить, что правильный уход на рассадой – главный секрет богатого урожая. И если вы хотите получить здоровые и крепкие растения, тогда можно попробовать два новых способа, которые стали особенно популярны среди агрономов в прошлом году. 

Рассада по китайскому способу

Главное отличие этого способа в пикировке. Китайцы прибегают к жесткой: месячный сеянец срезается на уровне земли. Затем подсемядольное колено укореняется под тем же пакетом. 

Этот способ хорош тем, что рассада получается крепкой и с хорошей корневой системой. Как правило, растения, выращенные таким способом, почти не болеют, да и ухаживать за ними проще. 

Перед посадкой рассады землю нужно пролить теплым раствором марганцовки. Перегной добавлять не нужно. Важно, чтобы грунт был с низким уровнем кислотности. Идеально подойдет нейтральная земля. 

Перед этим семена нужно оставить на сутки на марлевой салфетке, смоченной в любом стимуляторе роста. Затем подержать 15 минут в 1,5% растворе марганцовки и еще раз оставить в салфетке. 

С первого дня семена следует закалять. Как появились всходы, не бойтесь выносить рассаду в помещение с пониженной на 3-4 градуса температурой. 

Самое важное – пикировка. Через месяц после посева нужно срезать листы острыми ножницами, а затем укоренить в почве. 

Последующая высадка в грунт делается привычным способом. 

Рассада по Курдюмову

Данный способ значительно проще. Важно следовать простым правилам. 

Во-первых, для рассады нужно больше пространства. Во-вторых, томаты. нужно сеять по схеме 4х4 см. Важно, чтобы грунт был плодородным. 

Спустя 20 дней сеянцы нужно достать из земли, а затем поместить под пленку по схеме 12х12 см. 

Через еще 20 дней можно пересаживать рассаду на постоянное место. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о новом урожайном методе выращивания рассады томатов. Овощи созреют уже к концу мая. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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