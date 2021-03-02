Метеозависимые люди пострадают больше всех

В нашей стране вот-вот достигнет пика мощная магнитная буря. Об этом предупредили отечественные ученые.

Больше всех пострадают метеозависимые россияне. В период вызванных вспышками на Солнце штормов у них ухудшается самочувствие, начинаются сильные головные боли, скачет давление.



Магнитная буря нагрянула 1 марта. Она бушевала почти шесть часов – с 06:00 до 12:00 мск – и оказалась сильнейшей за два месяца, указали специалисты Центра погоды "Фобос".

Солнце стало заметно активнее еще в феврале. Тогда в течение 13 дней наблюдалось слабое возмущение геомагнитного поля. Кроме того, произошла одна магнитная буря, напомнили метеорологи.

Магнитная буря в первый день весны удивила астрономов. Они такого не ожидали, ведь, по прогнозам, вероятность вспышек на Солнце 1 марта была только 10%.

После достижения наивысших показателей буря стихнет, но не надолго. В ближайшие выходные все может повториться, отмечает телеканал "Звезда".

На светиле пока все спокойно. Вспышек класса С и выше нет. Однако 18 – 19 марта произойдет новая магнитная буря, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

В конце прошлого месяца россиян предупреждалио магнитной буре в первый день весны. Наблюдая за Солнцем, ученые заметили на его поверхности выбросы корональной массы, которая провоцирует возникновение геомагнитных волнений.

