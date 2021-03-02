Спецназ США Delta Force может спровоцировать конфликт в Армении

По данным военного аналитика Алексея Леонкова, на территорию посольства Соединенных Штатов в Армении прибыли четыре отряда американского спецназа Delta Force. Бойцы этого подразделения могут быть использованы для обострения ситуации в стране.

Американцы скорее всего прибыли в Армению, чтобы сыграть роль "неизвестных снайперов", которые ранее появлялись в разных странах мира в ходе массовых протестов и цветных революций. Спецназовцы с легкостью могут выполнить задачу по радикализации протестов, открыв огонь по всем участникам гражданского противостояния. Такое вмешательство используется для обострения противостояния между митингующими и выведения ситуации из-под контроля властей.

Председатель партии "Национальное единение", бывший депутат Национального Собрания Арташес Гегамян в интервью "МК" рассказал, кто стоит за происходящими в Ереване событиями.

"Пашинян – несамостоятельный человек. Он управляется из посольства США в Армении. Он своей главной миссии еще не выполнил. А его главная миссия – это создание управляемого со стороны Запада хаоса в республике, дестабилизация ситуации", – заявил политик.

Политолог Владимир Карасев считает, что для стабилизации ситуации во время протестов Ереване было бы целесообразно использовать "ЧВК Вагнера", чтобы ограничить свободу действий американского спецназа.

"Если сотрудников Delta Force обезвредит наш спецназ ГРУ или любая официальная служба, то это будет международный скандал и casus belli, повод для обострения отношений или даже войны. А если с ними случится несчастный случай из-за встречи с кем-то вроде "ЧВК Вагнера", то это целиком будет на совести американских специалистов, которые плохо подготовили свои группы и не изучили все возможные риски", – заявил эксперт.

Ситуация в Армении обострилась из-за конфликта премьер-министра страны Никола Пашиняна и начальника генштаба Оника Гаспаряна. На улицы Еревана вышли противники главы правительства, а также поддерживающие его сторонники.