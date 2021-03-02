Используя накопленный столетиями опыт, можно получить отличный урожай

До того как собирать овощи с грядок и радоваться или огорчаться, их еще нужно правильно посадить. Однако для этого подходит не каждый день.

Отличный урожай получить можно, если следовать актуальным до сих пор народным приметам. В этом поможет накопленный нашими предками в течение многих лет бесценный опыт.

Когда нельзя сажать овощи

Всю неделю перед Вербным воскресеньем и в сам этот день не рекомендуется сажать картошку, свеклу, морковь и другие корнеплоды. Если нарушить этот запрет, овощи испортятся.

Не следует заниматься огородными работами 7 апреля – на Благовещенье. А также в 51-й день после Пасхи. До Троицы нежелательно сажать редьку и репу: они могут уйти в трубку. И совсем ни к чему сеять овощи, когда днем на небе видна луна.

Теперь ночное светило считают важным, по нему составляют лунные календари посадок. Однако иногда достаточно хорошей погоды и навыков огородника, чтобы даже при не очень благоприятной фазе спутника Земли вырастить богатый урожай.

Когда можно начинать посадку овощей

Издавна считалось, что ранние овощи надо сеять через три недели после начала цветения мать-и-мачехи. Однако до этого нужно убрать с грядок весь мусор, вскопать их, добавить удобрения в почву.

Что же касается посадки каждого овоща, тут важно наблюдать за другими растениями. Зацвели черемуха и бузина – пора опускать в землю картошку. Появился цвет на орешнике и осине, значит, надо замочить семена морковки и через пять дней с росточками отправить их на грядку. Редиску и раннюю капусту лучше сажать, когда на иве закудрявятся "барашки".

Если распушились пионы, пришло время, замочив семена, высадить кабачки, тыкву и патиссоны в теплицу или под пленку. Репчатый лук желательно сажать 5 мая. Для огурцов самое подходящее время наступает 27 мая – 2 июня.

Рассада помидоров и перцев отлично приживется в открытом грунте, как только зацветет дикий шиповник. Особо теплолюбивые растения хорошо сажать 22 мая. Поздняя капуста вырастет в огромные кочаны, если рассаду отправить на огород с 18 мая по 25 июня.

Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как удачно посадить картофель. Следуя им, можно собрать завидный урожай – больше полсотни ведер клубней с сотки.