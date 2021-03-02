Киев не стал ограничивать полеты над Донбассом

Украина может быть причастна к авиакатастрофе, которая произошла в 2014 году. Проанализировав еще раз обстоятельства случившегося, эксперты пришли к выводу, что власти Незалежной могли предотвратить трагедию.

Неясно, почему власти Украины разрешили полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве над Донбассом, который на тот момент являлся местом военных действий.

Авторы издания FlightGlobal уверены, что Киев прекрасно понимал, что ПВО могло представлять опасность для коммерческих рейсов. Тогда почему же Украина не закрыла воздушное пространство? В частности, Украине припомнили случай 2001 года, когда украинские ПВО сбили российский Ту-154 "Туполев" во время военных учений. Иными словами, Незалежная должна была понимать всю серьезность происходящего и предвидеть возможные последствия открытого неба над Донбассом.

Более того, Фонд безопасности полетов, составив матрицу, в которой оценил возможную угрозу коммерческим самолетам при полете над Донбассом. В итоге такие перелеты были отнесены к категории "высокого" риска.

"Изо ста кроликов никогда не составится лошадь",

– цитируют Достоевского авторы статьи, намекая, что из сотни подозрений никогда не сложится доказательство.

Ранее суд в Гааге снял с Украины ответственность за крушение малайзийского "Боинга" MH17. Комментируя это решение, Мария Захарова отметила, что Нидерланды фактически готовы закрыть глаза на многочисленные прегрешения украинских "подопечных".

Гаага также решила, что Киев не осознавал вероятную угрозу для гражданской авиации, полеты которой проходили над территорией Донбасса.