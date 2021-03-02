Центр Волгограда благоустроят после конкурса "Лидеры России"

Наставник конкурса, министр Антон Силуанов помог победителю реализовать проект

В центре Волгограда появится благоустроенная досуговая зона с аттракционами, детскими площадками, заведениями общественного питания, магазинами и тихими местами для отдыха. Важно, что проект рассчитан на долгосрочный период, поскольку будет сам себя окупать, а значит, поддерживать состояние площадок на достойном уровне и развиваться. На эту особенность указал автор проекта, гендиректор Волгоградского композитного завода, депутат Волгоградской городской думы Руслан Морозов.

Руслан Морозов стал победителем конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Наставник конкурса, министр финансов Антон Силуанов высоко оценил проект.

"Общение в рамках программы "Наставничество" позволяет посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом. Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи",

– отметил Силуанов на встрече с Морозовым. По словам министра, в финансовой сфере всегда требуются талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем.

Сам Морозов пояснил, что задумывал проект развития территории, благодаря которому она не обветшает со временем. По его мнению, план благоустройства центра Волгограда можно применять по всей стране. При этом наставник конкурса помог подключить специалистов ВЭБ.РФ к созданию дорожной карты проекта – обоснованию экономической привлекательности такого универсального продукта.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее цель – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 "Лидеров России". В частности, победитель первого сезона конкурса Максим Скворцов стал руководителем департамента экономики Тюменской области.