Порядок получения выплат на пожилых и инвалидов изменили

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Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому порядок оформления пособий на пожилых и инвалидов упростится.
Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кабинета министров.
"Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем", – сообщила пресс-служба правительства.
Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются людям без работы, которые ухаживают за инвалидами первой группы, престарелыми людьми, нуждающимся в постоянной помощи или достигшим 80-летнего возраста. Выплаты могут получать как родные, так и приглашенные помощники, напоминает телеканал "360". Период ухода учитывается в страховом стаже. Он влияет на размер страховой пенсии.
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