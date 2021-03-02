Порядок получения выплат на пожилых и инвалидов изменили

Теперь получить пособия стало проще

Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому порядок оформления пособий на пожилых и инвалидов упростится. 

Теперь гражданам не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Также нет необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кабинета министров. 

"Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем", – сообщила пресс-служба правительства.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются людям без работы, которые ухаживают за инвалидами первой группы, престарелыми людьми, нуждающимся в постоянной помощи или достигшим 80-летнего возраста. Выплаты могут получать как родные, так и приглашенные помощники, напоминает телеканал "360". Период ухода учитывается в страховом стаже. Он влияет на размер страховой пенсии. 

Роман ИГНАТОВ

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