Премьер лично оценил качество горячего питания

Михаил Мишустин посетил одну из школ Барнаула в ходе своего рабочего визита. В частности, премьера интересовала организация бесплатного горячего питания для школьников младших классов.

Глава правительства как раз зашел в школьную столовую во время обеда. В первую очередь Мишустин решил спросить у самих детей, как они оценивают качество еды. Подойдя к одному из столов, премьер поинтересовался у школьника, правда ли, что в школе вкусно кормят, ведь он никак не может доесть котлету.

В ответ мальчик заявил, что еда ему нравится. Тогда Мишустин вспомнил эпизод из советского фильма "Джентельмены удачи", когда воспитатель говорил детям, что ракета улетает в космос и до обеда не вернется. Но ученики ностальгию главы правительства не поддержали, потому что еще не совсем хорошо знакомы с классикой российского кинематографа, сообщает РИА "Новости".

Также директор школы предложила Мишустину лично убедиться в качестве блюд и попробовать, чем кормят школьников.

Михаил Владимирович согласился и отведал на обед вареную гречку с котлетой и несколькими ломтиками отварной моркови.

"Вкусно", – похвалил премьер.

При этом Мишустин вспомнил, что в его школьные годы котлета с гречкой были самым вкусным блюдом в столовой.

Ранее премьер подписал распоряжение о направлении 10 млрд рублей на закупку необходимых для больных детей лекарств.