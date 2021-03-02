"Вкусно": Мишустина накормили гречкой и котлетой в барнаульской школе - видео

"Вкусно": Мишустина накормили гречкой и котлетой в барнаульской школе - видео
Михаил Мишустин. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Премьер лично оценил качество горячего питания

Михаил Мишустин посетил одну из школ Барнаула в ходе своего рабочего визита. В частности, премьера интересовала организация бесплатного горячего питания для школьников младших классов. 

Глава правительства как раз зашел в школьную столовую во время обеда. В первую очередь Мишустин решил спросить у самих детей, как они оценивают качество еды. Подойдя к одному из столов, премьер поинтересовался у школьника, правда ли, что в школе вкусно кормят, ведь он никак не может доесть котлету. 

В ответ мальчик заявил, что еда ему нравится. Тогда Мишустин вспомнил эпизод из советского фильма "Джентельмены удачи", когда воспитатель говорил детям, что ракета улетает в космос и до обеда не вернется. Но ученики ностальгию главы правительства не поддержали, потому что еще не совсем хорошо знакомы с классикой российского кинематографа, сообщает РИА "Новости". 

Также директор школы предложила Мишустину лично убедиться в качестве блюд и попробовать, чем кормят школьников. 

Михаил Владимирович согласился и отведал на обед вареную гречку с котлетой и несколькими ломтиками отварной моркови. 

"Вкусно", – похвалил премьер.

При этом Мишустин вспомнил, что в его школьные годы котлета с гречкой были самым вкусным блюдом в столовой. 

Ранее премьер подписал распоряжение о направлении 10 млрд рублей на закупку необходимых для больных детей лекарств. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Да щас не плохо в школах кормят. Это не в армии, в учебке: берцовые кости, заплесневелые сухари и подсрачник от повара вместо компота.
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